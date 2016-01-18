МЗС: Ситуація на Донбасі залишається далекою від відновлення миру через політику Кремля

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України щодо чергового загострення ситуації на Донбасі.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує чергові спроби Російської Федерації та контрольованих нею бойовиків загострити безпекову ситуацію на Донбасі», - наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що попри чергову домовленість про запровадження режиму повної тиші, яка була досягнута у рамках останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи, кількість збройних провокацій проти сил АТО уздовж лінії розмежування продовжує зростати.

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«Лише впродовж доби 17 січня бойовиками здійснено 48 обстрілів позицій сил АТО та цивільних об’єктів, 16 січня – 36, 15 січня – 40. При цьому, крім стрілецької зброї, ними застосовувались 82-мм та 120-мм міномети, гранатомети, зенітні установки та озброєння БМП. Особливо зухвалим актом став навмисний обстріл 16 січня автомобіля Спеціальної Моніторингової Місії (СММ) ОБСЄ», - заявили у МЗС і додали: «Характер та обставини таких дій свідчать про їхню ретельну спланованість. Вони підривають не лише суть, логіку і послідовність Мінських домовленостей, але й нівелюють усі зусилля України та міжнародного співтовариства, спрямовані на відновлення миру і стабільності, фактично унеможливлюють реалізацію політичної частини мирного врегулювання».

МЗС України звертає увагу світового співтовариства на чергові докази свідомого нехтування Росією Мінських домовленостей та її цілковиту відповідальність за ситуацію в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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«Через цілеспрямовану політику Кремля, який не припиняє ведення гібридної війни проти України, змушені констатувати, що майже через рік після схвалення Комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей обстановка на сході України продовжує залишатися вкрай крихкою та далекою від відновлення миру, безпеки та життєдіяльності постраждалих від рук терористів районів», - заявили у МЗС і закликали міжнародних партнерів не піддаватися на оманливі маневри російського агресора, який постійно демонструє вражаючу розбіжність між своєю риторикою та реальними діями.

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«На цьому тлі політичний тиск на Російську Федерацію та застосування дипломатичних і санкційних інструментів є критично важливим для повернення Кремля у міжнародно-правове русло», - вважають у МЗС.