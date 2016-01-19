Аксьонов заявив, що в окупованому Криму враховують "територіальні претензії" України

Про це заявив так званий глава окупованого півострова Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії".

"Це пов'язано, насамперед, з територіальними претензіями з боку України і з відмовою низки країн визнати факт возз'єднання Криму з Росією. Водна, транспортна, продовольча і енергетична блокада півострова є наслідком цієї деструктивної політики", – сказав окупант Криму.

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При цьому він зазначив, що на об'єктах, пов'язаних з переміщенням людей – це сімферопольський аеропорт і Керченська поромна переправа – не зафіксовані події, які загрожували б безпеці громадян.

За словами Аксьонова, в окупованому Криму розроблений план протидії ідеології тероризму на 2015-2018 роки.

Документ, зокрема, передбачає створення механізмів захисту інформаційного простору Криму від проникнення ідей, які "виправдовують екстремізм і тероризм".

Раніше Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму. Законом у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлено, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.