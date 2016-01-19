РНБО знайшла російський слід у фейковому відео з погрозами нібито бійців "Азова" Нідерландам

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

У відомстві звернули увагу, що російські спецслужби продовжують використовувати прийоми гібридної війни, спрямовані проти України та країн ЄС.

Зокрема, зазначається, що нещодавно в сервісі YouTube з’явилось фальшиве відеоповідомлення, в якому одягнені у військову форму озброєні люди, які ховають свої обличчя під масками та представляються представниками батальйону НГУ "Азов", погрожують здійснити теракт на території Нідерландів у разі відмови цієї країни від ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС.

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"За результатами перевірки цього повідомлення кібер-підрозділами МВС було підтверджено його російське походження та масове розповсюдження з російських ІР-адрес", - наголошується у повідомленні.

У РНБО вважають це ще однією спробою використання технології гібридної війни щодо дискредитації України, блокування просування України до Європейського Союзу, залякування європейців і прикриття терористичних актів, що готуються спецслужбами РФ.