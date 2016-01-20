КС повідомив, коли оголосить рішення щодо змін до Конституції в частині правосуддя

Про це йдеться в повідомленні суду.

Сьогодні КС на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за зверненням Верховної Ради щодо надання висновку про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

У цій справі суд дав висновок, яке буде оприлюднений 22 січня о 10:00.

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