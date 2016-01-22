Байден нагадав Порошенку про необхідність реалізації антикорупційної програми

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

"Віце-президент вчора зустрівся з президентом України Петром Порошенком (у Давосі - УНІАН). Двоє лідерів дійшли згоди щодо критичної важливості продовження впровадження Мінських угод усіма сторонами конфлікту в Україні, а також стосовно потреби і надалі просуватися в реалізації української антикорупційної програми", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Давосі Байден і Порошенко більше чотирьох годин говорили про Донбас

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі глави Української держави заявили, що Порошенко та Байден скоординували дії щодо підготовки проведення виборів на тимчасово окупованій території Донбасі.

Порошенко та Байден обговорили питання співпраці в галузі енергетики.

«Було чітко наголошено, що проект «Північний потік-2» є суто політичним, спрямованим як проти України, так і проти значної кількості держав Європейського Союзу, і ми маємо ефективно діяти, щоб його зупинити», – цитує Порошенка його прес-служба.