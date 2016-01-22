Суд переніс розгляд скарги на рішення про тримання Корбана під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Денис Масенко. 25 січня засідання суду розпочнеться об 10.00.

Читайте такожСуд приєднав до справи Корбана протокол допиту лікаря Інституту ім. Амосова

Прокурор Олександр Голінченко під час оголошення клопотань просив долучити до матеріалів справи Корбана копію наказу прокуратури Києва від 30 листопада 2015 року про визначення місця розташування органу досудового розслідування - слідчого управління прокуратури столиці. Прокурор не зміг надати оригінал наказу, тому що він, за його словами, "перебуває у матеріалах прокуратури міста Києва".

Голінченко пояснив, що йдеться про визначення місця дислокації слідчих підрозділів столичної прокуратури у справі Корбана.

Суддя Масенко заявив, що у зв'язку з тим, що вирішення питання про долучення наказу неможливе без оригіналу документа, розгляд справи відкладається.

Читайте такожКорбан заявляє, що ГПУ використовує свідчення проти нього сепаратистів, в тому числі Царьова

Сторона захисту просила продовжити слухання сьогодні.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.

15 січня Корбана виписали з Інституту ім. Амосова та перевели до слідчого ізолятора СБУ.