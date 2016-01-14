Корбан заявив, що один із прокурорів у його справі володіє двома Porsche і пентхаусом у Києві

Лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан заявив, що один із групи прокурорів у його справі – Олександр Голінченко, є корупціонером. Про це Корбан заявив у залі суду, пише видання "Цензор.нет".

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"Як може тридцятирічний Голінченко, займаючи посаду прокурора, хизуватися перед камерами тим, що в такому віці він володіє двома машинами Porsche і пентхаусом в Києві?" – заявив Корбан.

Лідер "УКРОПу" додав, що корупціонери повинні будуть спокутувати свою провину перед суспільством в зоні АТО: "Чи може прокурор, який фактично є корупціонером, бути моїм обвинувачем? Ні, не може. Такі люди, як вони, повинні спокутувати свою провину перед суспільством на фронті".

Нагадаємо, 13 січня захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на судовому засіданні заявив відвід прокурорам у справі, які виступають проти задоволення скарги адвокатів лідера "УКРОПу" на рішення Дніпровського районного суду столиці про утримання його під вартою.