Гройсман не бачить доцільності у референдумі щодо статусу Донбасу

Про це він сказав на брифінгу, коментуючи на прохання журналістів учорашню заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про можливість проведення референдуму з питання прийняття змін до Конституції, передає кореспондент УНІАН.

«Я ставлюся до ідеї проведення референдуму як до ідеї. Я її почув вчора з вуст прем'єр-міністра по телебаченню», - зазначив Гройсман.

При цьому він додав, що завжди може бути використаний такий механізм, як референдум. У той же час спікер підкреслив, що не бачить необхідності виносити на референдум питання про особливий статус Донбасу, окремих його територій, оскільки в унітарній країні ніякого особливого статусу жодній з областей або її частин не може бути надано.

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Гройсман підкреслив, що можливо провести з цього приводу соціологічне дослідження, щоб побачити точку зору людей.

За його словами, у змінах до Конституції в частині децентралізації "ніякі спеціальні статуси" не передбачені і "навіщо піднімати це питання?".

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"Якщо б у змінах до Конституції було записано, щоб дати Донбасу особливий статус, то це було б схоже на федералізацію, але оскільки цього немає, то і питати про це не потрібно, оскільки це буде певна маніпуляція", - зазначив Гройсман і додав: «Все інше - це ідея, яка може бути обговорена».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що виступає за проведення референдуму щодо змін до Конституції.