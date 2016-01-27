Експерт розповів, від чого залежить ухвалення нардепами "безвізової поправки"

Про це заявив політичний аналітик Андрій Яременко в ефірі "5 каналу".

"Питання, чи будуть ці правки внесені ,чи будуть вони реально проголосовані, який законопроект буде проголосований щодо виправлення ситуації – це залежить, по суті, від двох факторів: від громадського тиску і від зовнішньополітичного тиску. Чи сума громадський тиск плюс зовнішньополітичний тиск перевищить небажання депутатів здати своїх в уряді?" – заявив Яременко.

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При цьому він вважає, що тиск громадськості має посилюватися, тоді, можливо, вдасться знайти якийсь компромісний варіант.

"Наприклад, проголосують, але тоді, коли можна буде декларувати тим чиновникам, які не встигли задекларувати, тобто щоб проскочили раніше ті, хто треба", - зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з'явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.