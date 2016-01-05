Став відомий автор скандальної поправки до бюджету, що ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав член Національного агентства з питань запобігання корупції, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Віктор Чумак.

"Автором поправки в бюджет, про яку я писав вчора, за інформацією багатьох джерел, є Андрій Деркач. Ті ж джерела стверджують, що голосування в комітеті відбулося", - наголосив він.

Автором поправки в бюджет, про яку я писав вчора за інформацією багатьох джерел є Андрій Деркач. Ті ж джерела стверджують, що голосування в комітеті відбулося. І все таки в мене залишається питання: навіщо? Опубликовано Віктором Чумаком 5 января 2016 г.

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Варто зазначити, що Деркач - народний депутат, заступник голови депутатської групи "Воля народу". Після смерті Ігоря Єремеєва став виконувачем обов'язків голови депутатської групи "Воля народу".

У свою чергу журналіст Ольга Василевська виклала у Facebook листування з Деркачем. Останній запевняє, що вніс поправку не він, а позафракційний нардеп Мисик.

Нагадаємо, 4 січня міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці в Facebook написав, що Кабінет міністрів розробив і найближчим часом внесе до парламенту поправки до закону про держбюджет щодо пункту, який відкладає запуск системи електронного декларування до 1 січня 2017 року.

Крім того, за словами міністра, уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті держбюджету.

Раніше Чумак заявляв, що саме електронне декларування, а не фізичний початок роботи НАПК, є головним зобов'язанням України перед Євросоюзом в частині отримання безвізового режиму.

"У прийнятому законі про бюджет з'явився пункт про який ніхто не чув в залі, не впевненний, що чули про нього і на засіданні комітету, але це перевіримо за стенограмою. Цей самий пункт відтерміновує на рік початок дії нової системи фінансового контролю, яка передбачена законом про запобігання корупції і яка вводиться в дію рішенням НАЗК", - наголошував він.