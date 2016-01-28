Питання зміни регламенту Ради має політичну доцільність - Луценко

Про це заявив лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко. "В питанні змін регламенту є два аспекти. Він дійсно має політичну доцільність, Україна не повинна класти останню свою дію в рамках Мінських домовленостей до того, як Путін не зробив жодного кроку назустріч", - зазначив депутат.

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З іншого боку, зауважив Луценко, "Україна не повинна піддаватися небезпеці звинувачень уже з 2 лютого в Нормандському форматі в невиконанні Мінських угод".

"Тому це політичний маневр, і він є очевидним", - зауважив політик.

Водночас, за його словами, є і причина загального, юридичного характеру. Деякі країни, наголосив він, передбачають при зміні Конституції дуже довгу процедуру.

"У нас законодавець прописував, що зміни мають бути на черговій, тобто, не позачерговій, а на наступній сесії. І ми, фактично, якщо дослівно це тлумачити, просто примушуємо парламент вирішити питання змін Основного закону за дві сесії. Чому не за три? Чому не за п'ять? Чому ми маємо поспішати, а не зважити все протягом довшого часу і ухвалити виваженіше рішення?", - сказав Луценко.

Він стверджує, що в даному випадку немає ніякої загрози для Конституції. Навпаки, додав політик, "депутати мають час довше думати над доцільністю або недоцільністю змін".

"Ніякого конституційного перевороту не відбулося", - додав лідер фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ухвалив закон "Про внесення змін до ст. 149 регламенту Верховної Ради". Ним передбачено, що якщо законопроект про внесення змін до Конституції (який за висновком Конституційного суду відповідає вимогам ст. 157, 158 Конституції) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається парламентом на наступній за нею черговій сесії.

Голова парламенту Володимир Гройсман зазначив, що немає ніяких об'єктивних причин говорити про якісь неконституційні дії. За його словами, йдеться про те, що за ініціативою депутатів дається час на додаткову дискусію.