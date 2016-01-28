ГПУ відкрила справу проти нардепа, який звинуватив Медведчука у сепаратизмі

Про це повідомив сам депутат на своїй сторінці у Facebook.

"ГПУ на прохання Медведчука та Оппоблоку оперативно відкрила провадження проти мене. Цікаво, що я звернувся до ГПУ набагато швидше перевірити причетність Медведчука до проведення сепаратистських форумів, які проходять в Києві,Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі та Одесі. Саме це і обурило Медведчука. Відповіді на моє звернення немає. Замість неї - кримінальне провадження проти мене. Отже, ГПУ прикриває сепартистів і кума Путіна і готова саджати тих хто проти них бореться", - написав Левус.

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Як ідеться в повідомленні на сайті проекту Медведчука "Український вибір", Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування в рамках кримінального провадження "за фактом завідомо неправдивого повідомлення народним депутатом Левус А. М. про вчинення злочину, поєднаного з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині".

Також у екс-глави АП показали відповідний лист від ГПУ, підписаний заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.

Як повідомляв УНІАН, звільненню українських заручників з полону російських терористів перешкоджає кум Путіна Медвечук, втручаючись у всі переговорні процеси на етапі виконання, заявив Роман Світан, голова "Українського об'єднання патріотів – УКРОП" у Донецькій області, радник з військових питань екс-губернаторів Донецької та Дніпропетровської областей, посилаючись на інформацію, отриману від переговірників.