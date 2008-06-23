Черновецький скликає брифінг

Сьогодні о 15.00 відбудеться брифінг Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на тему: «Кияни вимагають невідкладного звіту від Кабміну стосовно заходів з припинення інфляції та усунення її наслідків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Місце проведення: Хрещатик, 36, 4-й поверх, хол Київради.

Акредитація за телефонами: 279-24-11, 279-93-42 та 8-067-242-32-75.