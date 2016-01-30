Пайєтт: Найбільша помилка української влади - створення "фабрики тролів" та "Мінправди"
За словами Пайєтта, єдиною "зброєю" України у гібридній війні має стати успішний розвиток.
Посол США Джеффрі Пайєтт запропонував Україні боротися з впливом російської пропаганди економічним розвитком і реальною боротьбою з корупцією.
Дану заяву розповсюдила прес-служба посольства США.
"Найбільша помилка українського уряду, українського народу - створювати "фабрику тролів" на зразок тієї, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, для штампування контрпропаганди в соцмережах. Величезна помилка - створювати "Міністерство правди", яке намагається генерувати альтернативні історії. Це не спосіб виграти інформаційну війну", - вважає посол.
"Найбільша помилка, яку може допустити Україна - використовувати весь час і всі зусилля, щоб спростувати всю цю брехню. Це все одно, що витратити увесь запас повітря на слова "Тут немає фашистів! Про що ви?" Ось, чого хоче Росія", - сказав він.
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За словами Пайєтта, єдиною "зброєю" України в гібридній війні має стати успішний розвиток.
"Фактично Україна не потребує медіа, які фінансуються державою. Чого Україна потребує – це успішна Україна", – заявив він.
Пайєтт також підкреслив, що "пріоритетом номер один" для України у 2016 році повинна стати успішна боротьба з корупцією.
"Це ключове питання для демонстрації того, що Україна рухається вперед", - заявив посол.
Пайєтт зазначив, що США рішуче підтримують Національне антикорупційне бюро України.