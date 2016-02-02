Україні порадили боротися з корупцією за прикладом Гватемали

08:46, 02 лютого 2016
Політика
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Подолати корупцію в Україні в умовах, коли система суду та прокуратури вважаються наскрізь корумпованими, можна лише створивши спеціальну установу, яка мала би ознаки міжнародного трибуналу.

Фото УНИАН

Про це пише Джош Коген, колишній співробітник Агенції США з міжнародного розвитку USAID, який у час перебування на посаді займався менеджментом економічних реформ у державах колишнього СРСР, передає "Голос Америки" з посиланням на The Foreign Policy.

"Хоча громадськість продовжує вимагати, щоб влада реально боролась із корупцією,представники "старої гвардії" в уряді та парламенті продовжують боротись ... зі змінами на кожному кроці. Так що можна зробити у такій ситуації? Навдивовиж, найкориснішим для України прикладом могла би стати маленька та далека від України, центральноамериканська країна Гватемала", - зазначив Коген.

Експерт звертає увагу на досвід роботи Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі (International Commission Against Impunity in Guatemala).

Цій установі, створеній спільними зусиллями уряду країни та ООН, було надано унікальні повноваження, а уряд фактично відмовився від частини суверенних повноважень заради надання CICIG реальних поноважень для ефективної боротьби із корупцією.

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У результаті, CICIG від початку своєї роботи у 2006-му році розслідувала понад 200 справ щодо корупції на вищих щаблях влади та висунула звинувачення проти 160 чинних та колишніх чиновників.

Серед притягнутих до відповідальності: впливові бізнесмени, колишні генерали, колишні міністри оборони та внутрішніх справ, колишні очільники поліції, колишній президент та навіть чинний на той час президент.

Експерт вважає, що в Україні агенція має почати працювати з мандатом щонайменше на 5 років, що повинен поновлюватись автоматично, за винятком припинення повноважень агенції спеціальним законом. А США та західні донори мають наперед профінансувати перші 5 років роботи організації. 

Крім того, на думку Когена, агенція має отримати повноваження прокуратури. 

Нагадаємо, Україна опинилася на 130 місці у рейтингу сприйняття корупції. На сьогодні індекс CPI країни складає 27 балів зі 100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року. Минулого року країна була на 142-му місці зі 175 позицій.

Здійснити незначне зростання індексу Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі руху викривачів корупції. 

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