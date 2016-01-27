У Transparency International розповіли, що в Україні заважає покаранню чиновників за корупцію

Про це свідчать показники нового дослідження Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) від Transparency International, опубліковані на офіційному сайті організації.

«Показники цьогорічного індексу CPI підтверджують, що рушійною силою змін в Україні є самі громадяни: громадські організації, журналісти-розслідувачі, викривачі корупції. Саме вони контролюють посадовців, під їхнім тиском справи проти корупціонерів при владі доходять до суду. Але далі система чинить спротив, і реально мало хто з корупціонерів отримує справедливе покарання», - коментує результати CPI-2015 виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара.

В організації зауважують, що здобути підвищення рейтингу цього року Україні вдалося завдяки більш критичному ставленню суспільства до корупціонерів.

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Зокрема, зазначається, що збільшилася кількість викривачів корупції, зростає число гострих матеріалів про корупціонерів у ЗМІ, на які влада змушена реагувати. Представники законодавчої та виконавчої гілки влади дедалі менше використовують свої службові повноваження для незаконного збагачення, побоюючись зіпсувати свій імідж в очах суспільства.

«Утім, питання невідворотності покарання корупціонерів залишає бажати кращого. На сьогоднішній день високопосадовці рідко притягуються до відповідальності та отримують належне покарання за свої злочини»,- наголосили в ТІ.

Також в організації заявили про незначне просування в частині створення державних інституцій з протидії корупції, що відмічено у дослідженні Freedom House Nations in Transit.

«Влада дійсно зробила низку позитивних кроків у бік створення законодавства щодо важливих антикорупційних органів, але зволікає з його імплементацією. Окремим болючим питанням залишається намагання представників влади особисто контролювати обрання керівництва цих органів», - йдеться у повідомленні.

Найгірше на індексі сприйняття корупції позначилася взаємодія влади та бізнесу. За останній рік рівень корупції зріс у частині надання комунальних послуг підприємцям, щорічних податкових відрахувань. За цим показником Україна отримала 3 бали за шкалою World Economic Forum Executive Opinion Survey. Водночас, як зауважує ТІ, відбулося несуттєве покращення щодо винесення судових рішень на користь підприємців і етичних норм поведінки державних чиновників при спілкуванні з представниками бізнесу. Але позитив у цих питаннях не переважив негатив від взаємодії із комунальниками та податківцями.