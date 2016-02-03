Кононенко заявив про готовність скласти депутатський мандат

Про це він заявив у середу, коментуючи корупційні звинувачення на його адресу з боку міністра економіки Айвараса Абромавичуса, пише Українська правда.

"У мене немає проблем піти з парламенту, я це можу зробити хоч завтра. Якщо буде рішення фракції, то я це зроблю", – заявив Кононенко.

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При цьому він відкинув всі звинувачення і заявив, що їх неможливо довести.

"Щодо звинувачень мене немає жодного документу. Його нема, не було і не буде. Це абсолютний антипіар", – вважає він.

Кононенко також заявив, що не нав'язував Абромавичусу підконтрольного собі заступника міністра економіки.

Як повідомляв УНІАН, міністр Абромавичус вирішив подати у відставку через конфлікт із Кононенком.