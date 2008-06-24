Тимошенко чекає узгодження від Ющенка

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО чекає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА рішення щодо узгодження питань, які стосуються проекту змін до держбюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом у Львівській облдержадміністрації.

«Я сподіваюся, що ми одержимо узгодження від Президента і отримаємо, власне, можливість на засіданні уряду затвердити зміни і доповнення до бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що проектом змін до держбюджету передбачається залишити у розпорядженні областей майже 10 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі 24 червня з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, а також лідером фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Вячеславом КИРИЛЕНКОМ і першим заступником керівника фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ заявила, що уряд готовий внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік».

«Вже прийшов час внести до парламенту зміни до бюджету», - наголосила прем`єр.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 11 червня затвердив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2008 рік.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Президент піддав сумніву уточнений показник Мінфіну щодо рівня інфляції. На його думку, уточнений показник Мінфіну відносно інфляції на 2008 рік на рівні 15,3% не відповідає дійсності, оскільки за підсумками п`яти місяців він становив 14%.

17 червня в Секретаріаті Президента відбулася нарада з питань макроекономічної стабільності, в якій взяли участь глава держави Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Наглядової ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН. Учасники наради, за словами Олександра ШЛАПАКА, не узгоджували зміни, які уряд планує внести до бюджету.

20 червня на прес-конференції міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК повідомив, що уряд і Нацбанк підготували узгоджений варіант нових макропоказників.