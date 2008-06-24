Огризко: з Чорноморським флотом не все так добре

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає рішення України про припинення з 28 травня 2017 року дії угоди щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі прогнозованим і адекватним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Лісабоні.

В.ОГРИЗКО підкреслив, що в МЗС України з подивом зустріли висловлювання заступника міністра закордонних справ Росії Григорія КАРАСІНА щодо Чорноморського флоту.

«Нас дивує, що адекватні і абсолютно прогнозовані рішення щодо виведення Чорноморського флоту Російської Федерації згідно з умовами угод, які були підписані в Москві, названо сюрпризом», - сказав В.ОГРИЗКО.

Глава МЗС зауважив, що для української сторони сюрпризом є те, що таким чином керівництво МЗС РФ реагує на нормальний хід виконання домовленостей. Він навів приклад щодо рішення Росії денонсувати угоди по використанню РЛС в Мукачевому і Севастополі. За словами В.ОГРИЗКА, приймаючи таке рішення, Росія виходила виключно зі своїх національних інтересів, і, безумовно, виконала всі процедури, зафіксовані в угоді. «Саме таким чином робимо і ми, ми виходимо з дуже відомого принципу, який називається добросовісність. Ми є добросовісними партнерами РФ. Саме тому ми чітко і ясно говоримо, що питання про завершення перебування Чорноморського флоту в 2017 році на території України є таким, що не підлягає обговоренню», - сказав український міністр.

Він також наголосив, що ЧФ неможливо вивести протягом року, як це пропонується російською стороною. Саме тому Україна зобов’язана завчасно повідомити російську сторону про свій намір припинити дію угоди. «Нас здивувало те, що фактично українську сторону звинуватили в тому, що вона діє в односторонньому порядку, але варто лише подивитися на текст договору, щоб зрозуміти, що ніякої односторонності немає, адже там чорним по білому написано, що кожна з договірних сторін щонайменше за рік повідомляє чи продовжуватиме вона дію угоди», - сказав глава МЗС України.

В.ОГРИЗКО також висловив жаль, що в інтерв’ю Г.КАРАСІНА є кілька неточностей і навіть перекручених фактів. Зокрема те, що начебто під час переговорного процесу були вирішені всі питання щодо дислокації ЧФ, – насправді це далеко не так. «Практично не досягнуто домовленостей по жодному з цих питань – ні по військово-технічних справах, ні по питанню інвентаризації, ні по питаннях маяків тощо. Отже говорити, що все “окей”, є, щонайменше, пересмикуванням фактів», – зауважив глава МЗС.

“Яка країна дозволить, щоб на її території перебувало більше 12 тис. військовослужбовців, які є неідентифікованими? Ми не знаємо які військовослужбовці знаходяться сьогодні на території України – їх прізвища, військове звання”, - зазначив він.

З огляду на викладені факти, В.ОГРИЗКО назвав безпідставними звинувачення Г.КАРАСІНА, зауваживши, що Україна хоче, щоб ЧФ Росії нормально функціонував на території України до 2017 року, і, разом з тим, вона прагне навести лад, якого наразі немає. «Тому звинувачувати українське керівництво в тому, що воно діє неадекватно є щонайменше некоректно, і ми безумовно такий підхід відкидаємо», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ РФ. Про це йдеться в указі глави держави, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави».

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН в інтерв`ю журналу «Огонек», розміщеному на сайті МЗС РФ заявив, що Росія готова розглянути питання про підвищення орендної плати за перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року.

Він нагадав, що на даний час орендна плата становить близько 98 млн. доларів на рік. «Цю суму Росія списує з державного боргу України. Така схема оплати завершується в 2017 році», - додав Г.КАРАСІН.

Коментуючи указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про припинення базування ЧФ РФ на території України після 2017 року, Г.КАРАСІН сказав, що в Росії «глибоко розчаровані подібним сюрпризом з боку українського керівництва». За його словами, указ «знецінив багато з того, що було досягнуто, обвалив саму атмосферу переговорів, що ведуться».

Г.КАРАСІН також зазначив, що останнім часом нормалізувався процес переговорів про перебування ЧФ РФ на території України, проте «нормальна робота не влаштувала когось в українському керівництві, і там вирішили знову повернути ситуацію до скандальності і нервозності».