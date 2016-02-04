Гройсман оголосив про вихід Чумака з фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, спікер зазначив, що робить це оголошення в зв'язку з відповідною заявою Чумака.

Нагадаємо, 28 січня Чумак заявив про вихід з фракції БПП і пояснив своє рішення тим, що вважає неможливим перебування у фракції, де "розходяться справи і слова". Депутат має намір далі бути позафракційним.

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Він також зазначив, що зареєстрований проект постанови про припинення його депутатських повноважень продовжує залишатися в парламенті, і він не здивується, якщо його "в будь-який момент можуть знову активізувати".

Також тоді Чумак заявив, що написав заяву про відмову від членства в Національному агентстві з питань запобігання корупції, і вона вже знаходиться в Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, 11 грудня 2015 року Кабмін призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака та Олександра Скопич членами НАПК.

14 грудня громадська коаліція "Реанімаційний пакет реформ" заявила, що Кабмін не забезпечив формування незалежного і дієздатного складу НАПК. Активісти, зокрема, заявили, що уряд призначив трьох членів НАПК без належного оформлення протоколу засідання комісії та отримання згоди всіх кандидатів на призначення. Зазначалося, що конкурсний відбір проводився з порушеннями процедури. У РПР також зазначили, що до складу НАПК не був обраний жоден представник громадськості.

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Чумак 14 грудня заявив, що створення НАПК "як почалося зі скандалу, так скандалом і завершується". За його словами, "без суспільної довіри агентство просто "не полетить".

25 грудня Кабмін вирішив провести повторний конкурс з відбору кандидатів на посади членів НАПК.