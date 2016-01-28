Чумак заявляє про вихід з "Блоку Петра Порошенка" і про відмову від членства у НАЗК

Народний депутат Віктор Чумак заявляє, що виходить зі складу фракції “Блок Петра Порошенка”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чумак сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що вже написав відповідну заяву і зареєстрував в Апараті парламенту.

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Депутат також додав, що буде позафракційним.

За його словами, він вважає неможливим перебування у фракції, де "розходяться справи і слова".

"Де спочатку є гучні заяви про боротьбу, а реальних голосів, реальних справ немає. Навпаки, люди, які виступають за реальні справи проти корупціонерів, починають дискредитуватися", - сказав депутат.

Він також зазначив, що зареєстрований проект постанови про припинення його депутатських повноважень продовжує залишатися у парламенті і він не здивується, якщо її "в будь-який момент можуть знову активувати".

Також Чумак запевняє, що його заява про відмову від членства у Національному агентстві у запобіганні корупції (НАЗК) вже у Кабінеті міністрів.

Чумак підтвердив, що написав сьогодні відповідну заяву.

“Вже прийняли її... Буде розпорядження Кабінету міністрів”, - додав він.

Депутат зауважив, що відповідно тепер необхідно буде додати вже трьох, а не двох членів агентства.

Крім того, депутат висловив думку, що сьогодні не розглядатиметься питання про припинення його депутатських повноважень

За його словами, сьогодні мало порушуватися відповідне питання і щодо нього, і щодо Владислава Атрошенка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції «БПП» Юрій Луценко заявив, що народний депутат Чумак написав заяву про відмову бути членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Луценко нагадав, що Чумак вніс свою кандидатуру на конкурс і розпорядженням Кабінету міністрів був призначений на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції, при цьому держслужбовець не може одночасно бути депутатом. Процес створення НАЗК не завершений, а сам Чумак ще не склав присягу держслужбовця, зауважив лідер фракції.

«Регламентний комітет, звичайно, розглянув справу. І він юридично правий, з моєї точки зору. Але поспішати з цим не варто, бо НАЗК ще не працює, і пан Чумак може повноцінно віддаватися роботі у Верховній Раді», - сказав Луценко.

Також Чумак заявив про вихід зі складу фракції “Блок Петра Порошенка”.

Довідка УНІАН. Національне агентство з питань запобігання корупції уряд створив у березні 2015 року.

22 квітня Кабмін розпочав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.

14 вересня юрист міжнародної правозахисної організації Transarency International Україна Софія Ковач заявила, що кожен п’ятий із претендентів на посади членів Нацагентства із запобігання корупції має корупційні ризики або ж неправильно заповнив декларацію.

11 грудня Кабмін призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака й Олександра Скопича членами НАЗК.

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14 грудня громадська коаліція ”Реанімаційний пакет реформ” (РПР) заявила, що Кабмін не забезпечив формування незалежного і дієздатного складу НАЗК. Активісти, зокрема, заявили, що уряд призначив трьох членів НАЗК без належного оформлення протоколу засідання комісії та отримання згоди всіх кандидатів на призначення. Зазначалося, що конкурсний відбір відбувся з порушеннями процедури. У РПР також зауважили, що до складу НАЗК не було обрано жодного представника громадськості.

Також 14 грудня Чумак на своїй сторінці у Facebook написав, що створення Нацагентства із запобігання корупції ”як почалося із скандалу, так скандалом і завершується”. За його словами, ”без громадської довіри агентство просто ”не полетить”.

25 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посади членів НАЗК.