Україна продовжить реформи, узгоджені з основними кредиторами - Яценюк

Про це сказав в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Ми будемо боротися за те, щоб всі зобов'язання, які ми взяли перед нашими іноземними партнерами, було виконано. Це означає, що Україна і далі повинна рухатися шляхом непростих, але правильних реформ, підписаних нами з МВФ, Світовим банком, усіма ключовими міжнародними фінансовими організаціями, які на сьогодні кредитують українську економіку", - підкреслив глава уряду.