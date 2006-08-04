Депутат Чубаров відкликає свій підпис з меморандуму про створення коаліції

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Рефат ЧУБАРОВ заявив, що відкликає підпис з Меморандуму про створення коаліції національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи з трибуни парламенту.

Р.ЧУБАРОВ зауважив, що сьогодні зранку поставив свій підпис під меморандумом про створення коаліції, але на той час він не знав, чи увійдуть до коаліції комуністи. У відповідь на різкий виступ лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА, він наголосив, що не може бути в одній коаліції з людьми, які топчуть ідеї Майдану, переконання мільйонів українців, які боролися за незалежність України.