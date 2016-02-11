ЗМІ з'ясували, як командування ВМС уникає запропонованих НАТО реформ (інфографіка)

Іноземні та українські експерти разом прописали основні ідеї реформи ВМС, що передбачає перехід на стандарти НАТО, враховуючи нинішні військові загрози для України та її фінансові можливості, йдеться у розслідуванні LB.ua.

І, як зазначається, перші "дзвіночки" про небажання командування ВМС втілювати створену модель на практиці стали надходити ще влітку 2015 року.

Так, у червні командувач ВМС віце-адмірал Сергій Гайдук відмовився від візиту української делегації до штабу Військово-морського флоту Швеції (поїздка повністю спонсорувалася шведською стороною) для практичної реалізації розробленої моделі. Одночасно, за вказівкою Гайдука від роботи над проектом були усунуті офіцери з принциповою позицією, вести його було доручено більш "слухняним".

Вже у липні у Міноборони відрапортували про візит оціночно-дорадчої групи морського командування НАТО "Нортвуд" ВМС України з метою визначення основних пріоритетів співпраці Україна-НАТО у розвитку та відновлення здібностей ВМС. Але справа в тому, зазначає видання, що реальний стан флоту експерти НАТО так і не побачили.

Вже до вересня стало зрозуміло, що пауза у впровадженні розробленої моделі – це не просто період на обдумування і деталізацію у відповідну концепцію або план. Замість раціональної побудови сил ВМС був обраний шлях роздування наявної пострадянської структури з непідйомними для країни витратами.

У жовтні Гайдук направив свою довірену особу контр-адмірала Дмитра Тарана в Брюссель, де в рамках консультацій "Україна-НАТО" той представив концепцію розвитку ВМС України.

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"Яким же було здивування іноземців, коли під тим же титульним аркушем вони виявили зовсім інший текст. Документ кардинально відрізнявся і в принципі нічого спільного з раніше розробленим і узгодженим з міжнародною експертною групою не мав", - йдеться у розслідуванні видання.

Тоді волонтери зажадали від Міноборони розібратися, внаслідок чого була створена робоча група з експертів, які створили первинний документ. При цьому командування ВМС всіляко намагалося перешкоджати поїздці представників штабу ВМС на цю зустріч, навіть незважаючи на пряме розпорядження міністра її провести. Як стверджують у штабі флоту, Гайдук наклав на офіцерів ВМС за це стягнення, а потім ще й позбавив їх премій за 2015 рік.

На цьому засіданні робочої групи іноземні експерти були досить прямолінійними. Прямо постало питання: чому командування ВМС просто виключило принципові положення спільно розробленого документа?

Нижче наводимо суть реформи, запропонованої експертами НАТО і проігнорованої командуванням ВМС.

Так, автори Концептуального документа "Модель та реформування ВМС ЗСУ", написаного в результаті квітнево-травневих засідань робочої групи, вказали на необхідність охорони економічних інтересів України на морі.

Крім того, документ показує основні завдання флоту для виконання як в ближній морській зоні, так і у відкритому морі, в прив'язці до необхідних платформ (кораблів, суден, літаків) і враховує при цьому ризики, якщо ці завдання будуть виконані частково або взагалі зняті.

Був представлений і так званий "віш-лист" реформи з приблизними розрахунками вартості п'яти варіантів нових ВМС: від поточного рівня фінансування до варіанту "перемога на морі". Вартість інвестицій у військово-морські сили на п'ять років становила від кількох сотень мільйонів доларів (поточний рівень) до 4 млрд доларів.

Крім цього, чисельність штабів і структур забезпечення повинні були істотно скоротити, а до служби в них залучати більше молодих офіцерів, які отримали практику морських операцій.

Але при будь-яких умовах, наголошують експерти, перше, від чого потрібно відмовитись Україні, – це ремонт старих кораблів і суден, на який щорічно списуються десятки мільйонів гривень. Командування ВМС України робить вигляд, що не чує цих рекомендацій.

Ще одна дуже важлива рекомендація НАТО (і вперше вона була озвучена ще п'ятнадцять років тому) – переїзд командування ВМС до Києва. Командувач повинен перебувати у безпосередньому контакті з Міноборони та Генеральним штабом, відстоювати інтереси флоту, фактично бути політичною фігурою, вважають експерти.

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Крім того, на думку західних експертів, необхідно, щоб сили ВМС, морських частин Державної прикордонної служби, Міністерства інфраструктури та інших відомств на морі повинні бути максимально інтегровані для спільних дій, на Чорному, так і на Азовському морях.

Також командувач ВМС, на думку натовців, повинен мати в руках і відповідати за кошти, призначені для комплектування особовим складом, підготовки і утримання сил, розробки доктрин.

У розслідуванні наголошується, що жоден з пунктів, прописаних у моделі реформування спільно з експертамиАльянсу, не увійшов до документа під назвою "Концепція перспективної моделі Військово-Морських Сил Збройних Сил України на період до 2020 року (пілотний проект)", який згодом і був представлений українським штабом ВМС у Брюсселі. Це просто десять сторінок загальних фраз без конкретики, з повністю нівельованими рекомендаціями експертів.