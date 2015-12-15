Командувач ВМС озвучив пріоритетне завдання для українського флоту в 2016 році

На цьому наголосив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Гайдук під час командирського збору в Одесі, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС.

За словами Гайдука, у 2016 році усі задуми і плани підготовки Військово-Морських Сил мають формуватися на досвіді, отриманому в зоні АТО, досвіду бойової діяльності з підтримання регіональної стабільності, крім того, діяльність флоту має будуватися на основі перспектив міжнародного співробітництва.

«Для нас надзвичайно важливим є забезпечення стабільності у регіоні Чорного моря, і тому питання міжнародного співробітництва, питання переходу на стандарти НАТО є, так би мовити, одним із наріжних каменів нашої роботи у 2016 році», - сказав керівник виду Збройних Сил України.

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Як також наголосив командувач українських ВМС, командирам і начальникам важливо розуміти, що рівень бойової і мобілізаційної готовності флоту перебуває у прямій залежності від рівня підготовки сил (військ), від того, яким з точки зору навченості особовим складом укомплектований той чи інший підрозділ.

Командирський збір було присвячено питанням вироблення єдиних поглядів стосовно організації планування, підготовки та повсякденної діяльності сил (військ) у 2016 навчальному році.