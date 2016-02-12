МЗС Білорусі: Від врегулювання конфлікту на Донбасі залежить доля системи європейської безпеки

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі у зв'язку з річницею узгодження «Комплексу заходів з виконання Мінських угод».

«Рівно рік тому лідерам «нормандської четвірки» у складі Німеччини, Росії, Франції та України, які зібралися на зустріч у білоруській столиці, вдалося домовитися про припинення вогню на сході України і узгодити «дорожню карту» мирного врегулювання кризи», - йдеться в повідомленні.

«Це, безсумнівно, історичний документ, що отримав назву «Комплексу заходів з виконання Мінських угод», був підписаний усіма учасниками Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і отримав підтримку Ради безпеки ООН. Тим самим було надано потужний імпульс процесу деескалації конфлікту і пошуку мирного врегулювання в Україні», - вважають у відомстві.

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Білорусь переконана в тому, що, незважаючи на відомі труднощі і виклики, пов'язані з практичною реалізацією всього комплексу Мінських домовленостей, альтернативи їм, як і їх сумлінному виконанню всіма сторонами сьогодні не існує.

«Очевидно, що належить ще пройти чималий шлях всеосяжного врегулювання української кризи. Однак на кону не тільки життя і добробут людей, але і доля всієї системи європейської безпеки», - упевнені в МЗС.

«У зв'язку з цим закликаємо всіх зацікавлених, міжнародне співтовариство, держави-учасники ОБСЄ консолідувати зусилля з підтримки Мінського мирного процесу і виконання досягнутих угод», - наголошується в повідомленні.

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Вагома роль у цьому процесі належить Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка вже вносить значний внесок у сприяння переговорам у рамках ТКГ і моніторинг імплементації Мінських домовленостей, в першу чергу через діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«Зі свого боку Республіка Білорусь готова і надалі робити все можливе для відновлення миру та спокою на землі братньої нам України, зміцнення стабільності і безпеки в регіоні ОБСЄ в цілому», - наголошується в заяві.