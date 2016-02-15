Депутат від БПП пропонує визнати роботу уряду в 2015 році задовільною

Відповідний проект постанови зареєстровано в Раді 15 лютого під №4066.

Текст документу на сайті парламенту поки відсутній, зазначається, що його передано на розгляд керівництву ВР.

Нагадаємо, раніше в понеділок низка депутатів з різних фракцій, зокрема БПП, зареєструвала проект постанови №4063, яким пропонується відхилити звіт уряду за 2015 рік і визнати його роботу незадовільною.

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