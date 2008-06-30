ООН не визнає Голодомор геноцидом, щоб не сердити Росію?

Президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський заявляє, що в новій резолюції ООН щодо Голодомору 1932-33 років скоріше за все не буде згадки про геноцид українського народу.

Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, пояснивши це неготовністю парламентів багатьох країн ухвалити відповідні резолюції.

За словами Лозинського, Велика Британія разом зі Сполученими Штатами, Німеччиною та Росією належить до країн, які наразі не готові визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу.

А відтак, на думку Лозинського, нова резолюція ООН щодо Голодомору, яку мають ухвалити на Генеральній асамблеї ООН у вересні, скоріше за все, не міститиме згадки про геноцид.

"Більш правдоподібно, резолюція ООН не буде містити слова "геноцид" із огляду на те, що Британія та інші країни не готові під цим підписатися. Але буде згадка про вшанування пам’яті жертв Голодомору, буде вказаним, що це був Голодомор, що це був штучно нав’язаний злочин проти людства" - вважає Лозинський.

За словами президента Світового конгресу українців, саме політична кон’юнктура заважає багатьом державам назвати голодомор геноцидом українського народу.

"Це політична кон’юнктура, яка пов’язана дуже часто з Росією. Тому для багатьох країн, які не приймають резолюцію, це зумовлене тим, що це розсердить Росію. Одначе фактично останні десять років відкрилося стільки документів і ці нові архівні матеріали сьогодні є більш доступні", - сказав Лозинський.

"Ми певні, що це не завершиться в цьому році до 22 листопада. Але на майбутнє з кожним роком світ прийде до свідомості, що це було намагання, знищити український народ", - додав він.

Як відомо, раніше голова політичного комітету ПАРЄ, депутат зі Швеції Йоран Ліндблад повідомив, що Парламентська Асамблея Ради Європи буде вивчати наслідки Голодомору на теренах усього Радянського Союзу, а не лише в Україні.

Це він пояснив тим, що російська делегація в ПАРЄ краще лобіювала свою позицію, ніж українці.

Українська правда