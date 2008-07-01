Ющенко та Алієв домовилися відкрити українську школу в Азербайджані
07:26, 01 липня 2008Політика
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Та азербайджанську - в Україні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ домовились відкрити українську школу в Азербайджані і азербайджанську школу в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це обидва президенти повідомили на спільній прес-конференції в Баку.
Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що відповідні доручення будуть дані профільним міністрам та послам в двох країнах.
Також продовжується співробітництво, за словами Президента, і щодо навчання азербайджанців в українських вузах.
Вилекого значення В.ЮЩЕНКО надав відкриттю сьогодні в Баку пам’ятника Тарасові Шевченку. Він подякував І.АЛІЄВУ та всім, хто був причетний до будівництва пам’ятника.
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