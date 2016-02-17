Парламент отримав ляпас

Багатомісячні балачки навколо відставки уряду закінчилися. І найбільш непривабливо в цій грі виглядає парламент, який просто використали.

Заява президента Петра Порошенка щодо необхідності відставки Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора та повного перезавантаження уряду, яка прозвучала за кілька годин до голосування про відповідальність Кабміну, у кулуарних гравців викликала певну настороженість. Адже, якби Порошенку справді хотілося такої відставки, то він, відповідно до Конституції України, міг внести до Верховної Ради пропозицію щодо відповідальності уряду шляхом висловлення йому недовіри. У разі провалу такого голосування, ляпас отримав би президент.

Проте, в Адміністрації вирішили загрібати жар руками парламенту в ситуації, коли Арсенія Яценюка треба зберегти на посаді прем’єр-міністра і при цьому зробити його ручним. Тепер він отримає в уряд кандидатури від БПП, які будуть «смотрящими», і це зробить прем’єра хоч і не останнім, але й – не першим в Кабміні.

Гра у президента вийшла більш цинічна. Особливо щодо своєї ж фракції – «Блок Петра Порошенка».

Насправді, 16 лютого до останнього моменту всі чекали задіяння трохи іншого сценарію: президент заявить, що вирішив: задля об’єднання демократичної коаліції – зберегти Яценюка. Та гра у президента вийшла більш цинічна. Особливо щодо своєї ж фракції – «Блок Петра Порошенка», яка натхненно ініціювала збір підписів за відставку уряду, гордо заявляючи, що там не вважають за доцільне приєднуватися до ініціативи фракцій «Батьківщина» та «Самопоміч». Мовляв, нехай вони, як менші, і доєднуються.

В результаті, за висловлення недовіри уряду, що тягне за собою відставку Кабміну, проголосувало лише 194 нардепи. Хоча перед цим 247 народних обранців визнали роботу уряду незадовільною.

Логіки у цій ситуації – жодної. Бо ж, якщо депутат оцінює роботу Кабміну на двійочку, то з урядовцями треба прощатися. Але при «договорняках» не треба включати здоровий глузд, аналізуючи рішення парламенту. От і виходить, що Порошенко має виглядати білим і пухнастим, бо заявив же про доцільність повного перезавантаження уряду. Яценюк, хоч і общипаний та «обпльований» парламентом, залишається на посаді. А парламент, як завжди, крайній. Як імпотент, який хоче, але не може.

Володимир Литвин запропонував Володимиру Гройсману зіграти в його улюблену гру - «сигнальне голосування», щоб не провалити рішення.

Про те, що в парламенті відбувається шоу із розігруванням сценки про відставку уряду, стало зрозуміло після того, як хитрий колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин запропонував теперішньому голові парламенту Володимиру Гройсману зіграти в його улюблену гру «сигнальне голосування». Щоб, у разі відсутності 226 голосів, не провалити рішення. Цікаво було дивитися на регіт міністерського пулу, у тому числі, Арсена Авакова та Арсенія Яценюка, а також тих депутатів, які знали, що за сценарій розігрується у сесійній залі.

Тим часом, відбувалося ось що: Гройсман без «сигналу» поставив на голосування постанову про недовіру уряду і її планово завалили.

...Яценюк, разом з урядом, гордо залишає урядову ложу і парламент. Журналісти чекають на заяви фракцій «Батьківщина» та «Самопоміч» про вихід з коаліції, але, в результаті, знову чують лише заяви про роздуми з цього приводу і про те, що не можна вийти з того, чого не має. Тимошенко, правда, заявляє, що «Батьківщина» відкликає свого міністра з уряду (міністра молоді та спорту Ігоря Жданова). Але ж ми вже знаємо ціну таких відкликань – завдяки «Самопомочі» - коли міністр нікуди не хоче відкликатися…

Один з депутатів «БПП» написав у соцмережі, що провал голосування за відставку уряду Арсенія Яценюка був заздалегідь спланованим, а депутатів фракції просто використали. Він зазначив, що засідання фракції «БПП» за участю президента і прем'єр-міністра, яке відбулося в понеділок, було «виставою, якій відводилася відволікаюча роль для тих, хто повірили, що керівництво країни готове до перезавантаження».

За збереження посади, треба буде заплатити лояльністю і слухняністю.

Дійсно, у фракції «БПП», до якої входять 136 народних депутатів, за постанову про відповідальність уряду (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів України) проголосувало лише 97 депутатів. А в результаті уряд зберігається, як мінімум, до вересня. Бо, відповідно до статті 87 Конституції України, «питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії» (нинішня сесія закінчується в середині липня, а наступна розпочинається в перший вівторок вересня). А до того часу Яценюк залишається з тими людьми, яких йому нав’яжуть. Адже, за все, що відбулося 16 лютого, у тому числі, за збереження посади, треба буде заплатити лояльністю і слухняністю.

Сценаристи нинішнього спектаклю радісно потирають руки, мовляв, розвели лохів. Запах шин вони забули і, як і їхні попередники, переконані, що, незважаючи на низькі рейтинги, зможуть довго правити на користь свого гаманця. І даремно, бо народ, наелектризований платіжками, може запросто скоротити їх терміни перебування при владі. Тому все, що відбувалося у Верховній Раді у вівторок, було б смішно, коли б не було боляче – від того, що державі до прірви залишилося пройти кілька кроків.

…Коли депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Рабинович лякав нинішній уряд кайданками за розкрадання України, зловила себе на думці, що відволікаєшся від процесу торгів, і мрієш, як «регіонали» і нинішні їх послідовники у владі дружньо грають в карти в камері. Класний сон, який довго б дивилася...

Надія Пришляк