Що думають українці про зміни до Конституції (опитування)

Народний депутат Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що в Україні відсутній суспільний консенсус щодо змін до Конституції.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні його прес-служби.

„Результати соціологічного дослідження, проведеного у червні 2008 року „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики, свідчать про те, що зміни до Конституції України не можливі без серйозної суспільної дискусії”, - зазначає народний депутат.

За його словами, результати згаданого всеукраїнського опитування демонструють, що більшість суспільства на сьогодні ще не визначилася, які зміни до Основного Закону є найбільш оптимальними.

„Окрім того, що більше 20% опитаних не визначилися, думки решти громадян серйозно розходяться. Очевидно тільки те, що значна кількість людей виступає проти ліквідації інституту президентства”, - сказав М.ТОМЕНКО. Зокрема, за президентську республіку висловилося 19,8%, за президентсько-парламентську 24,8% респондентів. Дещо менше прихильників виявилося у сильного уряду та парламенту. Так, за парламентсько-президентську республіку висловились 18,2%, за парламентську - 16,4% опитаних.

„Найголовніший висновок з цього дослідження полягає у тому, що спроби змінити Конституцію без серйозного суспільного та експертного обговорення будуть неефективними. А тому ухвалення нової Конституції можливе лише за умови суспільного консенсусу щодо змін Конституції, який на сьогодні в Україні відсутній”, - цитує М.ТОМЕНКА прес-служба.