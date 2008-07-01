Тимошенко натякає, що у Європі справи йдуть гірше, ніж в Україні

За дві декади червня в 15 областях України з 27-ми відмічена дефляція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

Вона висловила сподівання, що за підсумками червня кількість областей, де буде зафіксована дефляція, значно зросте. «Тоді ми зможемо говорити, що ми (уряд і губернатори) спрацювали бездоганно», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала губернаторів кожний робочий день розпочинати з аналізу антиінфляційних заходів, які проводяться в області.

При цьому вона зазначила, що за підсумками червня в країнах єврозони відмічена інфляція в розмірі 4%. «Це вражаюче негативний ефект», - підкреслила прем`єр.

Нагадаємо, що раніше Ю.ТИМОШЕНКО прогнозувала, що в червні в Україні буде дефляція в розмірі 0,7%.