ПР не відступить від принципів, а їх реалізація - вже питання компромісу

Фракція Партії регіонів виступатиме за попередній розгляд змін до Конституції в разі, коли буде підтримка понад 300 народних депутатів України законопроекту «Про внесення змін до Конституції України».

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав народний депутат Олександр ЛАВРИНОВИЧ, представляючи проект змін до Конституції, підготовлений Партією регіонів.

Він зазначив, що «якщо більше 300 голосів, то ми форсуватимемо по швидкості розгляд цього законопроекту, щоб на початку наступної сесії розглянути його».

Він підкреслив, що це можливо буде лише після того, як на цій сесії буде попередньо розглянутий і включений до порядку денного сесії законопроект, а також переданий на розгляд Конституційного Суду України.

За його словами, лише при такій умові, на початку наступної сесії можливе голосування щодо даного законопроекту. О.ЛАВРИНОВИЧ спростував інформацію, що існує переговорна група з фракцією БЮТ щодо проекту змін до Конституції. Він підкреслив, що фракція Партії регіонів мала «окремі контакти і консультації з народними депутатами України з усіх фракцій, в тому числі з фракцією БЮТ».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів буде «неухильно стояти на своїх принципах», але що стосується їх реалізації, «то це, звичайно, предмет для дискусій, для компромісів». Він не виключає, що якісь із принципових позицій можуть бути перенесені «на розгляд в майбутньому».

В той же час народний депутат України (фракція ПР) Олена ЛУКАШ нагадала, що питання, які містяться в розділах 1, 3 та 13 Конституції України, зокрема це стосується позаблокового статусу та російської мови, мають обов’язково бути розглянуті на референдумі України. Вона підкреслила, що у Партії регіонів є всі підстави ініціювати процес проведення всеукраїнського референдуму з цих питань. Вона зазначила, що Партія регіонів розраховує в даних питаннях не тільки на 300 голосів народних депутатів України, а й на підтримку населення.

О.ЛАВРИНОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів, що заледве чи Партія регіонів зможе отримати підтримку 300 народних депутатів, в тому числі з БЮТу, щодо позаблокового статусу та надання російській мові статусу державної, зазначив: «я особисто уважно слідкую за програмними заявами і за позиціями, не знайшов категоричності у позиціях БЮТ як щодо недопущення позаблокового статусу, так і щодо другої державної мови”.

В той же час О.ЛУКАШ висловила переконання, що фракції у ВР підтримають зміни до Конституції України в частині децентралізації влади, оскільки з цими лозунгами всі йшли на минулі парламентські вибори.