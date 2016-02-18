Ще три нардепи заявили про вихід з парламентської коаліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний контроль», відповідні заяви депутати передали в секретаріат Верховної Ради.

«Ми поставили свої підписи під коаліційною угодою, сподіваючись, що її виконуватимуть усі підписанти, сформований коаліційний Кабінет міністрів. На жаль, минулий рік показав, що уряд Яценюка лише імітує виконання коаліційних завдань. Тому ми офіційно відкликаємо свої підписи. Адже вважаємо, що за нинішніх умов залишатися в коаліції, – фарс і самообман», – зазначив Добродомов.

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Добродомов, Мусій та Матківський були обрані до Верховної Ради як самовисуванці в мажоритарних округах у Львові та Львівській області. Після обрання увійшли до фракції «Блок Петра Порошенка», але потім вийшли з неї.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції. Фракція «Самопоміч» ще не визначилась з цього питання, однак 17 лютого на засіданні парламенту були відсутні депутати від обох фракцій.

Водночас фракція «Блоку Петра Порошенка» не виходитиме з коаліції, але вважає неможливим працювати з нинішнім урядом. Про це сказав голова фракції Юрій Луценко.