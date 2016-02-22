Генпрокуратура повторно просить відсторонити скандального суддю Вовка

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

В ГПУ також підкреслили, що Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Вишгородського районного суду, якою обвинувальний акт стосовно судді Вовка повернуто прокурору для усунення недоліків.

На цей час судовий розгляд триває, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд наприкінці 2015 року скасував рішення ВККС про відсторонення Вовка від посади судді. На початку лютого він повернувся до виконання обов'язків судді.

У свою чергу прокуратура Києва за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Вовка направила до суду обвинувальний акт. Так, суддя Вовк обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Пізніше Вишгородським райсудом Київської області обвинувальний акт стосовно Вовка було повернуто прокурору Києва для доопрацювання.

Як відомо, суддя Вовк виносив незаконні судові рішення стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.