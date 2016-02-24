З фракції БПП та коаліції вийшов ще один нардеп (заяви)
13:26, 24 лютого 2016Політика
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З фракції "Блок Петра Порошенка" та коаліції вийшов ще один нардеп Олександр Сугоняко.
Сугоняко вийшов із БПП / Фото УНИАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Каплін.
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"Депутати від "Партії простих людей" першими залишили коаліцію після олігархічного путчу у парламенті. Ми з Олександром Сугоняко вийшли також із "Блоку Петра Порошенка", - повідомив він.
Нагадаємо, 17 лютого народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін заявив, що він та його колега по фракції Олександр Сугоняко виходять із коаліції.
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