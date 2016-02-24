Завтра Апеляційний суд розгляне скарги адвокатів на продовження арешту Корбана

У четвер, 25 лютого, Апеляційний суд Києва розпочне розгляд скарг адвокатів лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана на рішення про продовження терміну його арешту до 15 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Євгенія Кравчук.

«Завтра в Апеляційному суді міста Києва, що на вулиці Солом’янській, 2-А, розпочнеться розгляд скарг адвокатів Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про продовження терміну арешту політика до 15 квітня», - повідомила вона.

Початок засідання - о 10.30.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.

22 лютого Дніпровський райсуд Києва продовжив Корбану термін тримання під вартою до 15 квітня.