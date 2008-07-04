Черновецький зібрався на хлібзавод

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “особисто займеться проблемами хлібопекарів”, повідомили УНІАН у прес-службі КДМА. Сьогодні (о 15.30) він відвідає Київський хлібокомбинат №2, що на Подолі (вул. Щекавицька, 55). Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, як інформує прес-служба, ознайомиться з проблемами київської хлібопекарської галузі з метою вироблення “рішень для поліпшення економічного стану підприємств що забезпечують випічку хліба для столиці й захист інтересів малозабезпечених киян”.

Як повідомлялося, 2 червня працівники хлібовиробної галузі влаштували акції протесту під стінами Кабінету Міністрів з вимогами переглянути механізми ціноутворення хлібобулочної продукції. Зокрема щодо граничних норм рентабельності, затверджених постановою Кабінету Міністрів кілька років тому. За словами пекарів, “ці норми недостатні для того, щоб галузь розвивалася і не працювала собі в збиток”. 3 червня відбулося перше засідання робочої групи, яка розглядатиме стан справ у хлібопекарській галузі столиці. До робочої групи увійшли представники Київської держадміністрації та депутати Київради.