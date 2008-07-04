Ющенка в Одеському аеропорту зустріли зі снопом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочою поїздкою до Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Одеси голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК вручив Президенту символічний сніп пшениці (Одещина першою в Україні вже зібрала мільйон тонн зерна).

Як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України В.ЮЩЕНКО вирушив з аеророрту Одеси до 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України у смт Чорноморське, де ознайомиться з організаційно-штатною структурою, системою бойової підготовки механізованих підрозділів та схемою тактичних дій бригади, а також ходом комплексного заняття з тактичної підготовки її підрозділів.

Глава держави також проведе зустріч із військовослужбовцями строкової служби цієї бригади.

У рамках поїздки В.ЮЩЕНКО також планує відвідати острів Зміїний.

У поїздці Президента супроводжують секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, начальник Генерального штабу Збройних Сил України – Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО, голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Іван СВИДА.