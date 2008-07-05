Радник Ющенка очолив Єдиний Центр на Волині

Головою „Єдиного центру" на Волині обрано радника Президента України, екс-губернатора області Володимира БОНДАРА.

Як передає кореспондент УНІАН, його кандидатуру підтримали більшість делегатів установчої конференції обласної організації партії „Єдиний центр", що відбулася 4 липня у Луцьку в народному домі „Просвіта".

На конференції був присутній народний депутат України Василь ПЕТЬОВКА, який повідомив, що кандидатуру В.БОНДАРЯ на посаду голови організації рекомендує президія „Єдиного центру". Обрання голови відбулося шляхом таємного голосування. “За” В.БОНДАРЯ свої голоси віддали 209 із 226 делегатів.

Донедавна В.БОНДАР був членом політради Волинської обласної організації партії “Народний Союз Наша Україна”.