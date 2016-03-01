Стало відомо, скільки отримуватимуть співробітники Держбюро розслідувань

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова в ефірі ICTV, передає Ліга.Новости.

"Директор бюро, наприклад, буде заробляти близько 40 тисяч гривень, а простий слідчий - близько 22 тисяч гривень", - сказала Севостьянова.

Вона також пояснила, що Державне бюро розслідувань забере функції слідства у прокуратури і буде працювати над всіма іншими категоріями кримінальних проваджень, які будуть стосуватися чиновників I-III категорій.

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"Це судді, прокурори і безпосередньо працівники Антикорупційного бюро і нової Антикорупційної прокуратури", - уточнила Севостьянова.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін на вівторок, 1 березня, призначив перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Раніше стало відомо, що уряд затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань у складі шести осіб - по три представники від президента і уряду і очікується ще три представники від Верховної Ради.