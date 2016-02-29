Конкурсна комісія 1 березня почне обирати директора Держбюро розслідувань - Яценюк
13:33, 29 лютого 2016Політика
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Кабінет міністрів України на вівторок, 1 березня, призначив перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань (ДБР).
Яценюк анонсував перше засідання конкурсної комісії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«На завтра призначаємо перше засідання конкурсної комісії для того, щоб почати процедуру призначення директора ДБР», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, уряд затвердив склад конкурсної комісії по відбору кандидатів на посаду директора Державного бюро розслідувань у складі 6 осіб - по три представника від президента і уряду та очікує ще трьох представників від Верховної Ради.
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