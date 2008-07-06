В Раді з'явиться група ЄЦ із 15 депутатів?

Народний депутат України, лідер партії "Єдиний Центр" Ігор КРІЛЬ допускає створення відповідної депутатської групи партії.

Як передає Обком, про це він сказав журналістам в суботу.

І.КРІЛЬ повідомив, що зараз у парламенті 5 депутатів є членами партії "Єдиний Центр" і найближчим часом їхня кількість збільшиться.

«Гадаю, найближчим часом з`явиться ще один депутат, я поки не можу назвати його прізвище», - зазначив він.

І.КРІЛЬ допускає, що буде створено депутатську групу, коли кількість депутатів-членів "Єдиного Центру" досягне 15 осіб.

Водночас він зауважив, що створення депутатської групи не є самоціллю для партії.