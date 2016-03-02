Семенченко офіційно балотується у мери Кривого Рогу

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко висунув свою кандидатуру на перевибори міського голови Кривого Рогу, повідомляє "Українська правда".

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"Так, це правда. Я подав документи", - сказав він.

Семенченко пояснив, що рішення про висування його кандидатури місцевий осередок "Самопомочі" ухвалив ще у неділю, 28 лютого. Проте ще три дні пішли на підготовку документів.

"Я не звик кидати людей у таких ситуаціях. Коли ми зробили із Кривого Рогу, фактично, зразок, а Юрій Милобог відмовився висуватись і запропонував мені, то місто може перетворитись в прецедент, як усе не вдалось, злилось тощо", - пояснив він.

Нардеп прогнозує, що кампанія буде дуже складною, особливо боротьба з Юрієм Вілкулом.

к повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. За інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржував оголошені результати виборів в судах. Однак суди відхилили його позови.

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23 грудня Верховна Рада ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.

30 січня президент Петро Порошенко підписав закон про позачергові вибори Криворізького міського голови.