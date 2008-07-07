СБУ видворила з України п'ятьох іноземних дипломатів-розвідників

СБУ з початку 2008 року видворила за межі України п`ятьох іноземних дипломатів-розвідників.

Про це в інтерв`ю газеті "Сьогодні" від 7 липня заявив тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, працівники спецслужби затримали ще трьох дипломатів, запобігли 38 спробам залучення громадян України до незаконної співпраці з іноземними спецслужбами.

"За лінії охорони державних таємниць порушено 10 кримінальних справ, до кримінальної відповідальності притягнено трьох, до адміністративної - півтисячі осіб", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.