СБУ видворила з України п'ятьох іноземних дипломатів-розвідників
11:54, 07 липня 2008Політика
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Усього за півроку
СБУ з початку 2008 року видворила за межі України п`ятьох іноземних дипломатів-розвідників.
Про це в інтерв`ю газеті "Сьогодні" від 7 липня заявив тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, працівники спецслужби затримали ще трьох дипломатів, запобігли 38 спробам залучення громадян України до незаконної співпраці з іноземними спецслужбами.
"За лінії охорони державних таємниць порушено 10 кримінальних справ, до кримінальної відповідальності притягнено трьох, до адміністративної - півтисячі осіб", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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