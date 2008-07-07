Янукович назвав умови підтримки бюджету Тимошенко

Фракція Партії регіонів назвала умови, при виконанні яких вона готова голосувати за проект закону «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту голова фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, перед розглядом змін до бюджету в парламенті необхідно заслухати звіт про роботу уряду в першому півріччі поточного року. Він зазначив, що мають бути проаналізовані всі недоліки, які були допущені урядом і визначені шляхи їх подолання та уникнення у другому півріччі. На думку В.ЯНУКОВИЧА, таке засідання Верховної Ради України слід провести за участю Президента України.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності перед прийняттям змін до бюджету розглянути низку законопроектів, які дозволять «захистити бідні верстви населення від страшного зростання цін».

При цьому голова фракції Партії регіонів підкреслив, що неможливо розглядати зміни до бюджету вже у вівторок, 8 липня.

Також він заявив про необхідність продовження роботи парламенту в пленарному режимі наступного тижня (як відомо, згідно з календарним планом на поточному тижні Верховна Рада України працює у пленарному режимі, наступного – в округах, а потім завершується робота цієї сесії ВР – УНІАН).

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що за таких умов фракція Партії регіонів готова брати участь у розгляді проекту змін до бюджету і у разі ефективної співпраці його підтримати.