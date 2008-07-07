Тимошенко хоче до зими перевести всі ТЕС з газу на вугілля

До початку зими поточного року уряд України має намір перевести всі теплоелектростанції на вугілля, і припинити використання для цих цілей природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ході презентації поправок до держбюджету 2008 року, що проходить сьогодні в "Українському домі".

За її словами, Кабінет міністрів України для досягнення такої мети має намір до кінця поточного року надати гарантії на 3,1 млрд. грн. на кредити, що будуть залучені і використані на модернізацію устаткування шахт.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відсотки по таких позиках уряд має намір погашати з бюджету.