У Європарламенті закликали керівництво ЄС накласти санкції на Путіна через Савченко
Група депутатів Європейського парламенту закликала верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріку Могеріні запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і ще 28 осіб через незаконне поводження в Росії з українською громадянкою Надією Савченко.
У листі, який підписали 57 євродепутатів, перелічені російські посадовці і діячі підтримуваних Росією сепаратистів у частині сходу України, яких автори листа вважають відповідальними за політичне рішення викрасти Савченко, за перевезення її на територію Росії, незаконне утримування під вартою і фабрикацію звинувачень проти неї, передає радіо "Свобода".
Читайте такожМама Савченко вирушила до Росії, щоб підтримати доньку в судіСеред цих осіб – директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортников, голова комітету з закордонних справ Державної думи Росії Олексій Пушков чи один із ватажків проросійських сепаратистів у частині Луганської області Ігор Плотницький, а також російські слідчі, прокурори й судді, які вели справу Надії Савченко, та інші особи, яких євродепутати вважають винними в фабрикуванні свідчень проти українки, кривосвідченні перед судом про те, що ці сфабриковані дані придатні як докази, і в затягуванні тримання Савченко під вартою, що триває вже 20 місяців.
Як мовиться в листі, персональні санкції проти Путіна й інших перелічених мають стосуватися заборони на видачу їм віз до країн Європейського союзу, а також замороження їхніх можливих активів у країнах ЄС і конфіскація всього їхнього майна на території країн Євросоюзу.
Як заявляв 7 березня євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус, такий санкційний список має бути створений у ЄС як аналог «списку Магнітського» – такого ж переліку, що існує в ЄС і у США, російських посадовців, на яких накладені санкції через причетність до смерті у слідчому ізоляторі російського юриста Сергія Магнітського.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня суд у Донецьку Ростовської області Росії має відновити розгляд справи проти української громадянки. На попередньому засіданні 3 березня Савченко мала виступати із заключним словом, але суддя несподівано зупинив засідання і переніс його на 9 березня.