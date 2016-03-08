У Європарламенті закликали керівництво ЄС накласти санкції на Путіна через Савченко

У листі, який підписали 57 євродепутатів, перелічені російські посадовці і діячі підтримуваних Росією сепаратистів у частині сходу України, яких автори листа вважають відповідальними за політичне рішення викрасти Савченко, за перевезення її на територію Росії, незаконне утримування під вартою і фабрикацію звинувачень проти неї, передає радіо "Свобода".

Читайте такожМама Савченко вирушила до Росії, щоб підтримати доньку в судіСеред цих осіб – директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортников, голова комітету з закордонних справ Державної думи Росії Олексій Пушков чи один із ватажків проросійських сепаратистів у частині Луганської області Ігор Плотницький, а також російські слідчі, прокурори й судді, які вели справу Надії Савченко, та інші особи, яких євродепутати вважають винними в фабрикуванні свідчень проти українки, кривосвідченні перед судом про те, що ці сфабриковані дані придатні як докази, і в затягуванні тримання Савченко під вартою, що триває вже 20 місяців.

Як мовиться в листі, персональні санкції проти Путіна й інших перелічених мають стосуватися заборони на видачу їм віз до країн Європейського союзу, а також замороження їхніх можливих активів у країнах ЄС і конфіскація всього їхнього майна на території країн Євросоюзу.

Як заявляв 7 березня євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус, такий санкційний список має бути створений у ЄС як аналог «списку Магнітського» – такого ж переліку, що існує в ЄС і у США, російських посадовців, на яких накладені санкції через причетність до смерті у слідчому ізоляторі російського юриста Сергія Магнітського.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня суд у Донецьку Ростовської області Росії має відновити розгляд справи проти української громадянки. На попередньому засіданні 3 березня Савченко мала виступати із заключним словом, але суддя несподівано зупинив засідання і переніс його на 9 березня.