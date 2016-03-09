Екс-прем'єр Польщі заявив, що не буде очолювати український уряд

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24, повідомляє "Українська правда".

"Це (прем'єр – ред.) має бути хтось, хто говорить українською, з ким себе ототожнюють люди", - сказав Бальцерович.

Водночас він додав, що "якщо можна відіграти іншу роль і вплинути на хід реформ в країні, я буду готовий розглянути це за умови, якщо буде шанс успіху реформ".

На запитання, чи, все ж, мали місце переговори із Києвом, Бальцерович сказав: "Можу тільки сказати: no comment".

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Польський політик вважає, що в Україні проблеми не економічні, а політичні, бо парламент "блокує більшість урядових законів".

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Як відомо, раніше джерела повідомляли, що Бальцерович розглядається на Банковій як один із можливих претендентів, щоб замінити на посаді прем'єра Арсенія Яценюка.

Переговори з Бальцеровичем проводив соратник президента Петра Порошенка Ігор Гринів.

Минулого тижня на запит Бальцерович не відповів.

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація, що чинний міністр фінансів Наталія Яресько попередньо погодилася очолити уряд. Повідомлялося, що опоненти нинішнього прем'єра готові вже цього тижня, орієнтовно 9-10 березня, ініціювати позачергове засідання парламенту, під час якого за планом Яценюк погодиться добровільно піти у відставку.