Матвієнко закликає ХДС ”пасти” Януковича разом

Народний депутат, член фракції “Наша Україна”, голова УРП “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО вважає неправильною позицію Християнсько-демократичного союзу щодо невходження до широкої коаліції.

Про це йдеться у коментарі А.МАТВІЄНКА, оприлюдненому прес-службою блоку “Наша Україна”.

“Можливо, вони просто не встигли зорієнтуватися у ситуації, адже все відбувалося дуже швидко, і грунтовно у фракції це питання просто не встигли обговорити, – припустив А.МАТВІЄНКО. – Однак за таких умов представники ХДС мали б ініціювати політраду блоку “Наша Україна” і обговорити це питання разом, а не робити заяв, які можливо і вигідні з кон’юнктурних міркувань однієї партії, але з точки зору всього блоку “Наша Україна” – ні. Бо ми сильні лише тоді, коли ми єдині і солідарні”.

“Ми прийняли рішення увійти до коаліції, тому що потрібно впливати на ситуацію в державі, а не висловлювати якісь заяви, – відзначив А.МАТВІЄНКО. – Одна справа – голосування за кандидатуру прем’єра – тут на фракції було прийнято рішення про вільне голосування, бо у кожного в цьому питанні свої мотиви. Однак ми робитимемо все, щоб глава уряду слугував національним інтересам і з часом відзвітував про виконання універсалу”.

“Звичайно ж, потрібно жорстко контролювати діяльність уряду - в цьому й полягає наша функція в коаліції. І тільки якщо ми побачимо, що наші впливи є марними, можна буде ставити питання про вихід фракції “Наша Україна” з коаліції. А для того, щоб контролювати і діяти в національних інтересах, наша присутність там необхідна”, - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні партія „Християнсько-демократичний союз” заявила, що не увійде до широкої коаліції, членами якої будуть представники Комуністичної та Соціалістичної партій України.

Водночас сьогодні УРП “Собор” заявила, що щиро підтримуватиме уряд та переформатовану урядову коаліцію в усіх їхніх діях, спрямованих на благо України.